10 اختصاصات للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. منها التعليم والصحة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه السابق، تفاصيل اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية في إطار استهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، لاتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.

تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يرأسها خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة، بعضوية كلا من « التضامن الاجتماعي، الثقافة، الأوقاف، التخطيطي والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنمية المحلية، التعليم والبحث العلمي، العمل، التربية والتعليم»، مشيرا إلى أن اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تتمثل فيما يلي:

اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية

- التركيز على مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني.

- متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية.

- متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل.

- إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان.

- متابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل.

- وضع خطة لتطوير الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة.

- تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.

- وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

- متابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة.

- تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.