ظهرت الآن.. رابط نتيجة كلية الحقوق جامعة سوهاج عبر منصة زاد

أعلنت جامعة سوهاج اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الحقوق بها، وحددت رابط الحصول على النتيجة، من خلال الدخول على منصة زاد جامعة سوهاج لكلية الحقوق، وإدخال البيانات الخاصة بالطلاب والضغط على «استعلام».

رابط منصة زاد جامعة سوهاج كلية الحقوق

وأوضحت الجامعة أنه يمكن للطلاب الآن الدخول على رابط منصة زاد جامعة سوهاج لكلية الحقوق، والحصول علي نتيجة الفرقة الرابعة بكل سهولة من خلال الدخول علي الرابط من هنا، بعد أن تم اعتمادها الآن.

الحصول على النتيجة من منصة زاد جامعة سوهاج لكلية الحقوق

وأشارت الجامعة إلى أنه يجب على الطلاب اتباع عدد من الخطوات من أجل الحصول علي النتيجة بعد الدخول علي الرابط المحدد في الأعلى بكل، وهي:

- الدخول على الرابط

- كتابة الإيميل الخاص بالطالب الخاص بالمنصة

- كتابة الرقم السري الخاص بالطالب

- إدخال بيانات الطالب

- إدخال الكود الخاص بالطالب

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب

- الضغط علي استعلام

وأشارت إلى أنه فور الدخول على الرابط وعمل الخطوات السابقة تظهر النتيجة بكل سهولة للطالب ومدون بها الآتي:

- اسم الطالب

- الجنسية

- الفرقة

- التخصص

- النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني

- النتيجة الخاصة بالعام الدراسي بشكل كامل

خدمات منصة زاد جامعة سوهاج لكلية الحقوق

وأكدت الجامعة أن منصة زاد بجامعة سوهاج لكلية الحقوق لا تقتصر فقط على نتائج الامتحانات ولكن يمكن للطلاب الاستفادة بالآتي من خلالها:

- سداد رسوم المواد الدراسية

- رسوم الدراسات العليا لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه

- مواعيد المحاضرات

- جداول امتحانات الدور الأول والثاني

- أرقام الجلوس

- نتيجة الامتحانات للسنوات الجامعية

- نتائج الامتحانات للدراسات العليا الماجيستير والدكتوراه