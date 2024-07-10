محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا كوريا لبحث التعاون في مجال إنتاج الملح

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وفدًا كوريا برئاسة هنري كيم، في مكتبه بالعريش، لبحث التعاون في مجال إنتاج الملح، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، المستشار محمد أحمد تهامي، المستشار محمد عوض السيد من شركة النصر للملاحات، المهندس ياسر أسامة رئيس قطاع ملاحات شرق و المهندس خالد عماشة رئيس قطاع ملاحة سبيكة.

وأكد المحافظ أنّ اللقاء تناول بحث التعاون بين الجانبين في مجال إنتاج الملح، مشيرًا إلى الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال، موضحًا توافر العديد من الثروات والخامات التعدينية والملاحات وغيرها بكميات كبيرة، واحتياطيات تكفي العديد من الصناعات لسنوات مقبلة، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروات.

أكبر الملاحات على مستوى المحافظات

ولفت إلى أنّ ملاحة سبيكة من أكبر الملاحات على مستوى المحافظات، إذ تبلغ مساحتها الكلية 26 كيلومترًا مربعًا، وتنتج أجود أنواع الملح الذي يجري تصديره لعدد من دول العالم.

صناعة البتروكيماويات

بدوره أكد المهندس محمد إبراهيم يونس رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب، أنّ الشركة تصدر الملح عن طريق ميناء العريش البحري إلى دول أوروبا والدول الإسكندنافية وإفريقيا وآسيا، إذ يشتهر ملح سبيكة بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود الأنواع في العالم، علاوة على دخوله في صناعة البتروكيماويات بنسبة تصل إلى 30%.