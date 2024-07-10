تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2024.. الكيلو بـ77 جنيها

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-7-2024 وفق ما أعلنته بورصة الدواجن عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، إذ شهدت الأسواق حالة من انخفاض الأسعار مقارنة بأمس.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا لتباع بـ68 جنيهًا من أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلكين بمبلغ يتراوح بين 75 و80 جنيهًا على حسب المنطقة، ويأتي هذا التراجع المستمر منذ منتصف الأسبوع الماضي، ومنذ بداية الأسبوع تراجعت الأسعار حتى الآن بقيمة 7 جنيهات.

وشهدت أسعار الدواجن تراجعًا منذ الأسبوع الماضي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب، نظرًا لانخفاض الطلب، وكذلك زيادة المعروض في الأسواق وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو» تسليم أرض المزرعة 114 جنيهًا، على أنّ تُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 120 و130 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 125 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

وجاءت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء مستقرة لتسجل 72 جنيهًا على أرض المزرعة و77 جنيهًا في المحلات.

ويتغير سعر الدواجن بشكل يومي، خاصة أنَّ الأسعار في المحلات يضاف عليها مصاريف النقل والمكسب، كما أنَّ السعر النهائي يختلف من منطقة لأخرى.

أسعار البانيه اليوم في المحلات

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم 185 جنيها، والشيش طاووق بـ180 جنيها والأوراك بـ93 جنيها.