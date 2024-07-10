رابط نتيجة كلية التجارة جامعة المنصورة.. اعرف موعد غلق باب التظلمات

أعلنت كلية التجارة بجامعة المنصورة، نتيجة الترم الثاني لمختلف الفرق، وحددت رابط الحصول علي النتيجة بسهولة من خلال كتابة الاسم الخاص بالطالب، وفتحت الجامعة باب التقديم في التظلمات علي النتيجة.

رابط نتيجة كلية التجارة بجامعة المنصورة

ويستعرض التقرير رابط الحصول علي نتيجة كلية التجارة بجامعة المنصورة من هنا، إذ يجري الدخول علي الرابط واتباع الآتي:

- الدخول إلى الرابط

- كتابة الاسم الخاص بالطالب

- اختيار الفرقة الخاصة بالطالب

- الضغط علي استعلام على نتيجة الترم الثاني

- تظهر النتيجة بكل سهولة للطالب

موعد غلق باب التظلمات في كلية التجارة بجامعة المنصورة

وحددت كلية التجارة موعد غلق باب التظلمات الخاصة بالنتيجة على مختلف الفرق بها، بعد أن تم فتح باب التقديم في التظلمات، إذ يغلق التظلمات يوم 13 يوليو، لذا على الطلاب الراغبين في عمل التظلم سرعة التقدم به في أقرب وقت.

وتستعد جامعة المنصورة من أجل التجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني وظهور نتيجة مختلف الكليات بها، إذ تبدأ الجامعة في الفترة القادمة في استقبال ملفات طلاب الثانوية العامة، بعد أن يتم الانتهاء من الامتحانات واعتماد النتيجة وظهور التنسيق.