شروط إعادة تأهيل أو بناء منزل ضمن «حياة كريمة».. ما الفئات المستحقة؟

قدمت مبادرة حياة كريمة خدمات متنوعة للمواطنين، على رأسها بناء منزل للأسر الأولى بالرعاية في القرى، وعلى الرغم من وجود قاعدة بيانات خاصة بتلك الأسر، أتاحت المبادرة للراغبين في تأهيل منازلهم إمكانية التقدم بطلب للحصول على الدعم المقدم.

وتتضمن الشروط التي يجب توافرها من أجل الموافقة على طلب بناء منزل ضمن مبادرة حياة كريمة وإعادة تأهيلها، الآتي:

بناء منزل ضمن مبادرة حياة كريمة

1- أن يكون المنزل مكون من دور واحد مبنى من الطين أو البلوك.

2- أن يكون الترميم أو إعادة البناء لابد منه من أجل المعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة.

3- عدم وجود سقف للمنزل أو أنه على وشك الإنهيار.

4- ألا يكون المنزل قد جرى هدمه بفعل فاعل.

5- أن يكون المسكن الوحيد للأسرة ويوجد ما يثبت ملكيتهم له من الوحدة المحلية.

6- تجرى معاينة من الإدارة الهندسية بمجلس القرية، للوقوف على أحقية المنزل للتطوير وإعادة التأهيل.

7- أن يكون المتقدم من سكان القرية أو من الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

البيانات المطلوبة لبناء منزل حياة كريمة

واشترطت المبادرة أن يشمل الطلب على عدد من البيانات التالية، وهي: «الاسم - والقرية - والرقم القومي لصاحب المنزل - ورقم التليفون - وعدد أفراد الأسرة - ومساحة المنزل - والحالة الاجتماعية بالإضافة إلى وصف حالة المنزل».