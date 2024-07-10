حرارة غير مسبوقة.. ما الفئة «الأكثر خطورة» في مؤشر ضربات الشمس باليابان؟

درجات حرارة غير مسبوقة وصيف حارق مميت الأمر الذي أدى إلى وفاة نحو 6 أشخاص بسببب ضربات الشمس في طوكيو، ليقرر الخبراء الطبيون في اليابان، إضافة فئة الأكثر خطورة إلى مؤشر ضربة الشمس الحالي، وسط تحذيرات من أنّ الحرارة الشديدة تضغط على الخدمات الطبية وتسبب أضرارًا بالصحة العامة مماثلة لتلك التي تحدث في الكوارث الطبيعية، بحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفاصيل إضافة فئة جديدة إلى مؤشر ضربة الشمس

وقالت الجمعية اليابانية للطب الحاد إنها ستضيف فئة رابعة إلى مؤشر ضربات الشمس المكون من ثلاثة مستويات في وقت لاحق من هذا العام، في محاولة للحد من الوفيات الناجمة عن ضربة الشمس.

وجاء هذا الإعلان في نفس الأسبوع الذي أعلنت فيه السلطات في طوكيو عن وفاة 6 أشخاص بسبب آثار موجة الحر التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض أجزاء من البلاد، وهو أعلى بكثير من عتبة 35 درجة مئوية التي صنفها مسؤولو الأرصاد الجوية على أنها «حارة للغاية».

وقالت الجمعية إنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإجهاد الحراري ارتفعت من بضع مئات سنويًا قبل عقدين من الزمن إلى نحو 1500 في عام 2022، مضيفة أنّ العدد الهائل من الوفيات يشير إلى أنّ ضربة الشمس تشكل الآن خطرًا يضاهي خطر كارثة طبيعية كبرى.

مستويات ضربة الشمس في اليابان

وبحسب الصحف اليابانية، فإن التصنيف الأقل خطورة في مؤشرها هو ضربة الشمس «الخفيفة» المرتبطة بأعراض مثل الدوخة والتعرق الغزير، ثم تأتي الحالات المتوسطة التي تشمل أعراضها الصداع والقيء.

والمستوى الثالث هو «الشديد» إذ يُمكن أنّ يفقد المرضى الوعي ويعانون من التشنجات، في حين أنّ الفئة الجديدة هي «الأكثر شدة أو خطورة» وسوف تنطبق على الأشخاص الذين تبلغ درجة حرارتهم الأساسية 40 درجة مئوية أو أعلى وعدم القدرة على التواصل، وقد حثت السلطات في طوكيو، الناس على تجنب النشاط البدني، بينما أصدرت وزارة البيئة تنبيهات بمستوى الخطر وذلك في الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وفي الوقت ذاته أقيمت ملاجئ تبريد حول العاصمة لتوفير الراحة من الحرارة والرطوبة.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث اليابانية إنّ عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى بسبب ضربات الشمس خلال يوم الأحد الماضي، تضاعف أربع مرات مقارنة بالأسبوع السابق، حيث شهدت طوكيو ومناطق أخرى درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام.

وتشكل الحرارة الشديدة في اليابان نتيجة الاحتباس الحراري العالمي ونظام الضغط العالي القوي في جنوب المحيط الهادئ، تهديدًا خطيرًا بشكل خاص لسكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 64 عامًا، ويشكلون ما يقرب من 60% من زيارات الطوارئ للمستشفيات، بسبب ضربة الشمس في الأسبوع الماضي.