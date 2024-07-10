إعلان نتيجة تنسيق القبول في المدارس الثانوية بالبحر الأحمر خلال ساعات

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في البحر الأحمر موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول في المدارس الثانوية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، ومن المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة تحت إشراف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

تنسيق المدارس الثانوية 2024

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان عن نتيجة تنسيق المدارس الثانوية 2024 خلال الساعات المقبلة فور اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد أن أعلى تنسيق المدارس الثانوية 2024 في مدن البحر الأحمر، مدارس التمريض، حيث بلغ أعلى تنسيق بمجموع 260 درجة، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق خلال العام الجاري، ارتفاعًا في درجات القبول نظرًا لارتفاع درجات الطلاب.

و بلغت 77.4%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 78% والمكفوفين بنسبة 100%، و الإعدادية المهنية 80.7%، و تلمذة صناعية 100%.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

ولفت إلى أن تنسيق مدارس الثانوية العامة للعام الماضي بلغ مجموع 200 درجة كحد أدنى للقبول، ودبلوم مدرسة البترول برأس غارب 255 درجة، والسياحة والفنادق بالغردقة 165 درجة، والسياحة والفنادق بالقصير 160 درجة، وتخصص إلكترونيات وتبريد وتكييف غارب من 185 درجة، وفني تركيبات طاقة شمسية بالمدارس الصناعية بالغردقة من 195، وتخصص لوجستيات بحرية بسفاجا من 185