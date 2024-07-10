الكشف على 120 مريضا في قافلة طبية جديدة لدعم الأولى بالرعاية بالمنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى صفط وفيشا الصغرى وعزبة جعفر بمركز منوف، وقريتى دبركى والزواية بمركز الشهداء في محافظه المنوفية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى شبين الكوم الجامعي بالكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك».

إجراء الفحوصات والأشعة بالمجان

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشادت بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدة توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

مساهمات جمعية الأورمان

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.