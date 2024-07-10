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أستاذ مناهج لـ طلاب الثانوية: لا تنظروا إلى الامتحانات السابقة.. وابدأوا بالسهل

كتب:

منتصر سليمان
11:08 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
امتحانات الثانوية العامة _ صورة أرشيفية

امتحانات الثانوية العامة _ صورة أرشيفية

وجّه الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية تربية جامعة عين شمس، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، بعدم النظر إلى الامتحانات السابقة والبدء بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة، والمراجعة لأنها مهمة جدًا.

وأضاف أستاذ المناهج، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: « هناك متابعة جادة من وزير التربية والتعليم، ومن القيادات التعليمية في المحافظات والمحافظين، لمنع الغش ووقف تسريب الامتحانات وعقاب كل من يتعرض لهذة المسألة».

وتابع: «الامتحانات بها بعض الأسئلة للطلاب المتميزين، وكثير من الأسئلة للطلاب المتوسطين، ومعظمها جاء من الكتب المدرسية، مألوفة وسهلة في صياغتها».

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