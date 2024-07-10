محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تنموية في منشأة القناطر ويوجه بتسريع وتيرة الأعمال

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مركز ومدينة منشأة القناطر، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بها ومدى الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات.

إقامة مبنى تعليمي جديد

وتفقد المحافظ في بداية جولته الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة، والتي تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15مليون جنيه، ويضم 12 فصلا ومعامل وصالة أنشطة وغرف إدارية.

إضافة مبان جديدة للمدارس الحالية

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أهمية التوسع في إنشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة إلى جانب أهمية إضافة مبان جديدة للمدارس الحالية لتحقيق أقصى استفادة منها، لافتا إلى أنّ العام الدراسي المقبل سوف يشهد دخول مدارس جديدة بكافة قطاعات المحافظة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والحفاظ على أرواحهم.

مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق 19 ببرقاش بطول 5 كيلومترات، ووجه برفع معدلات أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد مع سرعة إنهاء الأعمال، وفقًا للمعايير الفنية اللازمة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.