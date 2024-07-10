تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 10-7-2024

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 10-7-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة حالة من الاستقرار، إذ يتراوح سعر البطاطس ما بين 12 و17 جنيهًا، وبلغ سعر التفاح المصري من 15 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 10-7-2024 ، داخل سوق العبور لـ تجارة الجملة.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.

- يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 6.5 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الجريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 10 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 21 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 15 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 5 إلى 10.5 جنيه.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 12 إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل من 4 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 4.5 إلى 5.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 14 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 7 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 5 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 6 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيهًا.