حل امتحان مادة علم النفس لطلاب الثانوية العامة.. «اعرف إجاباتك الصحيحة»

انتهى طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة منذ قليل، من أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع ورقيًا بنظام «أوبن بوك»، إذ تضمنت الأسئلة نسبة 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، وتسلم الطلاب كتيبات المفاهيم مع بدء الامتحانات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنذ انتهاء وقت الامتحان الأساسي يبحث الطلاب عن إجابات الامتحان الصحيحة لحساب درجاتهم.

حل أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع

سامح الرماح مدرس الفلسفة يقول في حديثه لـ«الوطن»، إنّ امتحان علم النفس والاجتماع الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية منذ قليل، تضمن عددا من الأسئلة التي تقيس مستوى الطالب المتميز، في حين جاء علم الاجتماع بشكل عام في مستوى الطالب المتوسط، وجاء حل أسئلة امتحان علم النفس على النحو التالي:

أولًا: الأسئلة المقالية

1. يفسر ما سبق أحد أنواع الذكاءات التي تميز التلاميذ، وهو الذكاء (الشخصي).

2. تشير المقولة إلى أحد قوانين التعلم عند نورمان وهو قانون (الاستعداد والتهيؤ).

3. يوضح ما سبق إحدى خصائص التعلم بالفهم والاستبصار وهو أنّ التعلم (يطبق بسهولة في مواقف أخرى مشابهة).

4. يفسر الرأي السابق أحد مبادئ التعلم الجيد وهو مبدأ (الدافعية).

5. يشير ما سبق إلى مرحلة (الطفولة المبكرة).

6. يفسر ما سبق إحدى العمليات العقلية لدى المراهق وهي (الإدراك).

7. يفسر التعريف السابق أحد تعريفات الشخصية، وهو الشخصية كـ(توافق نفسي).

8. يبين ما سبق المحددات الأساسية لإحدى نظريات الشخصية، وهي النظرية (التحليلية).

9. يوضح التعريف السابق أحد المفاهيم النفسية وهو (الصراع اللا شعوري).

10. يعكس هذا الرأي أحد العوامل المؤثرة في تغيير الاتجاه وهو (الجمود الفكري).

11. يكشف ما سبق سمة من سمات القيم وهي أنها (محسوسة ومحددة).

12. يدلل ما سبق على إحدى مظاهر القلق من الناحية (الانفعالية).

13. يجسد ما سبق أحد أساليب التوافق مباشرة وهو: (استخدام أسلوب حل المشكلة)

14. في ضوء ما سبق يمكن أن نصدر حكمًا عليه بأنّه شخصية (الدونية).

15. نستخلص مما سبق أحد العوامل المترتبة على نتائج الإحباط والصراع وهو (طبيعة الدافع).

16. نستنتج من الرأي السابق أنّ العلاقة بين عناصر الاتجاه علاقة (تفاعلية).

17. تبين الصورة السابقة للتنمر أحد استخدامات معاني النظرية البنائية الوظيفية وهو (ما يقدمه الجزء للكل).

18. وضح ما سبق أحد المفاهيم الاجتماعية وهو مفهوم (التكيف الاجتماعي).

19. تشير هذه العبارة إلى مفهوم إحدى العمليات الاجتماعية هي (التكيف).

20. يفسر ما سبق إحدى خصائص الظاهرة الاجتماعية وهي (التلقائية).

21. يعتبر ذلك دليلًا على اهتمام إنجلترا منذ القدم بالثقافة (المادية).

22. يبين ما سبق نوعًا من أنواع المشاركة في العمل التطوعي وهو المشاركة (العضوية).

23. يفسر ما سبق أحد متطلبات العمل الحر وهو (تحديد الأولويات).

24. توضح الفقرة السابقة أحد سبل تحقيق البحث العلمي وهو (تنمية جيل من الباحثين المتميزين).

25. نستخلص من التعريف السابق أحد العوامل التي تدفع الشباب إلى التطرف وهو (الفراغ الفكري).

26. نستكشف من الدراسة السابقة أحد أنماط التفاعل الاجتماعي وهو التفاعل (التلقائي المؤقت).

27. تعكس الوسيلة السابقة وظيفة إحدى آليات العولمة وهي (الهاتف المحمول).

28. يلخص ما سبق أهمية العلاقات الاجتماعية من الجانبين (الاجتماعي - المعرفي).

29. نستخلص من هذه العبارة أهمية إحدى العمليات الاجتماعية هي (التعاون).

30. نستنتج مما سبق اختلاف علم الاجتماع عن غيره من العلوم وهو علم (الأنثروبولوجيا).

31. تناقش العبارة السابقة إحدى وظائف الثقافة وهي أنها (تحدد أسلوب الحياة).

32. يوضح ذلك اهتمام الدولة بأحد مسارات البحث العلمي وهو (إعداد برامج تدريبية).

37. نستخلص من العبارة السابقة أحد المطالب الأساسية في المراهقة وهو (تحقيق الهوية الجنسية).

38. يبرر ما سبق اللجوء إلى أحد أساليب التوافق غير المباشر وهو (التبرير)

39. يدلل ما سبق عن إحدى وظائف النظرية الاجتماعية وهي (ترشيد التطبيق).

40. المقولة السابقة تمثل اثنين من مستويات التطرف وهما (المعرفي - السلوكي).

41. ينطبق ذلك على أحد المواقف الحياتية الآتية وهو (ابتكار طلاب بالجامعة آلة تساعد الفلاح في الحصاد).

42. تنعكس المقولة السابقة على أحد أشكال العمل التطوعي في المواقف التالية وهو (المشاركة في عمليات الإخلاء وإزالى الأنقاض وإنقاذ المصابين).

43. يبرر الموقف السابق سببًا من أسباب الصراع الاجتماعي وهو (التنافس السلبي).

44. تلخيص العبارة السابقة أحد مبررات قيمة العمل التطوعي وهو (مواجهة مشكلات المجتمع).