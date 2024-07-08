نماذج امتحانات علم النفس للثانوية العامة 2024.. «مش هتخرج عنها الأسئلة»

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية لخوض امتحان علم النفس والاجتماع المقرر عقده الأربعاء المقبل، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المادة ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح.

ونستعرض في التقرير التالي، نماذج لأهم الأسئلة المتوقعة لمادة علم النفس والاجتماع قدمها كلًا من مدرس علم النفس والاجتماع محمد الكيال والمدرس محمد الدري لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

يُذكر أن الدرجة النهائية لامتحان امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 تُقدر بـ60 درجة توزع على 46 سؤالا.

ويكون عدد أسئلة اختيار من متعدد لامتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، نحو 44 سؤالا، ويقدر مجموع درجات الأسئلة الموضوعية «اختيار من متعدد» بـ56 درجة، بينما يحتوي الامتحان على سؤالين مقاليين، يقدران بـ4 درجات بواقع درجتين للسؤال الواحد.