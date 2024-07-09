أقوى مذكرة لمراجعة شخصيات علم النفس ليلة الامتحان.. ركز عليها

يستعد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية لخوض امتحان علم النفس والاجتماع المقرر عقده غدًا الأربعاء، من خلال تجميع أهم النقاط في المادة ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح.

ونستعرض في التقرير التالي، أقوى مذكرة لمراجعة شخصيات علم النفس والاجتماع ليلة الامتحان، يقدمها مدرس علم النفس والاجتماع ، أحمد حسن سلاطين، لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

شخصيات علم النفس

الوحدة الأولى: الذكاء والتعلم

أرسطو: النفس الدنيا تقوم بالوظائف الحيوية التى تقوم بها الكائنات الحية ( النبات – الحيوان – الإنسان ) – النفس العاقلة مسؤولة عن التفكير والذكاء وتخص الانسان دون غيره .

تيرمان: القدرة على التفكير المجرد .

وكسلر: قدرة الفرد على العمل الهادف والتفكير المنطقى .

سبيرمان: القدرة على إدراك العلاقات .

جاردنر: عرف الذكاء بأنه القدرة على حل المشكلات في سياقات مختلفة

إيفان بافلوف: أولى النظريات السلوكية شيوعا – أجرى نظرية الشرطي الكلاسيكي في الغدد العابية علي الكلب - الحيوان يفرز اللعاب لمثيرات أخرى بخلاف الطعام اسماه بالمثير الشرطي.

إدوارد لي ثورنديك: صاحب نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ الذي أجراها على القطط - تقوى الروابط بين المثيرات والاستجابات بالتكرار والتدعيم .

كوفكا – كوهلر – فرتهيمر: مؤسسي مدرسة الجشطلت – أجروا التجارب على القردة - التعلم يحدث نتيجة الإدراك الكلى للموقف وليس نتيجة إدراك أجزائه المنفصلة.

دونالد نورمان: يتم التعلم من خلال التخزين الجيد للمعلومات والأداء الجيد.

الوحدة الثانية: النمو الانساني

جان بياجية: حدد 4 مراحل للنمو المعرفي – يدخل الطفل عند سن 6 أو 7 في المرحلة 3 منها وهي مرحلة العمليات العيانية «الحسية» ( التفكير المنطقي في الأمور الحسية ) – مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة .

جورج ستانلى هول: أطلق على مرحلة المراهقة مرحلة الضغوط والعواصف - النمو الانفعالي للمراهقة.

الوحدة الثالثة: الشخصية وأساليب التوافق

فلمنج: عرف الشخصية بأنها مجموعة الأفعال التى تؤثر في الاّخرين.

ألبورت: عرف الشخصية بأنها التنظيم الدينامى داخل الفرد لجميع أجهزته النفسجسمية، الذى يملى على الفرد طابعه الخاص له في السلوك والفكر.

هيبورقراط: صاحب أقدم النظريات التي حاولت فهم الشخصية وتقسيمها (نظرية الأنماط ) قسمها الى 4 أمزجة عامة، سوداوي، صفراوي، دموي، بلغمي.

سيجموند فرويد: صاحب نظرية التحليل النفسي ( التوجة القديم ) – تؤكد علي خبرات الطفولة المبكرة والدوافع اللاشعورية والصراعات ووميكانيزمات الدفاع.

إريك إريكسون – كارين هورني – هاري ستاك سوليفان: أصحاب التوجهات الحديثة لنظرية التحليل النفسي – أضافوا دور المتغيرات الاجتماعية والتفاعلات مع الوالدين خلال عملية التنشئة في نمو الشخصية.

واطسون: صاحب النظرية السلوكية رفض تأثير العوامل الوراثية علي الشخصية وأكد علي ان الشخصية تتشكل بالتعلم .

سكنر – دولارد – ميل: المحدثين من النظرية السلوكية - أدركوا أهمية العوامل الوراثية ودوافع الفرد في تشكيل سلوكه وفي شخصيته .

إبراهام ماسلو: من رواد النظرية الإنسانية الذى ركز على الموضوعات ذات الصبغة الإنسانية مثل تحقيق الذات – الإبداع – وأهداف الحياة -وجودتها والوجود الشخصي والاجتماعي.

هربرت سبينسر أول من استخدم مفهوم الاتجاه الذي يعد أحد أهم موضوعات علم النفس الاجتماعي.

شخصيات علم الاجتماع

الوحدة الأولى: نظرية علم الاجتماع والعمليات الاجتماعية.

دور كايم وبراون ومالينوفسكي: استخدموا النظرية البنائية الوظيفية في علم الاجتماع بأنها الاسهام الذي يقدمه الجزء للكل.

ابن خلدون: أكد على ضرورة الاجتماع الانساني - الأفراد لا يستطيعون العيش في المجتمع منعزلين عن بعضهم البعض بل يرتبطون بروابط وعلاقات لا حصر لها.

إميل دوركايم: مؤسس علم الاجتماع الفرنسي عرف الظاهرة الاجتماعية بأنها كل ضرب من السلوك ثابتا كان ام غير ثابت يمكن أن يباشر نوعا من الالزام علي الأفراد.

الوحدة الثانية: علم الإجتماع وقضايا التنمية

سولومن آش: أوضحت دراساته عن الامتثال والإدراك أن العملية السيكولوجية (الادراك) تتأثر بالموقف أو السياق الاجتماعي مما يؤدي إلى اختلاف الإدراكات باختلاف الموقف.

أفلاطون وميكيافيللى وروسو: تناولت برامج النظرية السياسية ارائهم السياسية المتعلقة بالحكومة (علاقة علم الاجتماع بالسياسة) .

دافيدسون: يحدد رؤيتين فيما يختص بالعلاقة بين القيم الثقافية ، وسلوك العمل و هما شرح السمات النفسية الكلية للشراكة والشرعية الاجتماعية.