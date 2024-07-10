إجازة لجميع البنوك المصرية غدا.. وهذه الخدمات متاحة خلال العطلة

كشف البنك المركزي المصري عن إجازة جميع البنوك العاملة في مصر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446، غدا الخميس الموافق 11 يوليو 2024، على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو 2024.

ونرصد في السطور التالية، أبرز الخدمات المتاحة خلال إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية، وتاليها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، حسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمات متاحة في إجازة البنوك

- السحب والإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM.

- استخدام خدمة المحفظة الذكية.

- تحميل أو الاطلاع على كشف حساب البطاقات الائتمان والمجمعة.

- التحويل النقدي من خلال تطبيقات البنوك المصرية.

- استخدام تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي في التحويلات النقدية.

- إتاحة مراجعة رصيد الحساب من خلال التطبيقات البنكية أو ماكينات الصراف الآلي ATM.

إجازة رأس السنة الهجرية

- إمكانية سداد المستحقات للبطاقات البنكية.

- التواصل مع خدمة العملاء في البنوك.

- يمكن شراء وكسر الشهادات الادخارية والودائع من الموبايل البنكي.