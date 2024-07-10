رئيس «اقتصادية النواب» يطالب الحكومة بتوفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري

بدأ اعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة في عرض ملاحظاتهم حول ما استمعوا إليه من الوزراء الذين حضروا الاجتماع البرلماني الأول لعرض خطط وزارتهم.

تميز برنامج الحكومة

وقال النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إنّ برنامج الحكومة متميز ويلمس ذلك المتخصصين، مشيرا إلى أن المواطن المصري لديه بعض المتطلبات من الحكومة، أبرزها مشكلة التضخم.

التمثيل التجاري ورقة رابحة

وأضاف أن التمثيل التجاري يعد بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية شريطة توفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري.

وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية خلال اجتماع لجنة دراسة بيان الحكومة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، وزراء المجموعة الاقتصادية عن خطتها لتقليل سعر الفائدة الذي بلغ حوالي 27%.