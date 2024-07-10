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فرحة بين طلاب الثانوية العامة 2024 بالقليوبية لسهولة امتحانات اليوم

كتب:

حسن صالح
01:19 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية

امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، عن فرحتهم لسهولة امتحان مواد الجبر والهندسة الفراغية لشعبة العملي رياضيات، ومادة الجيولوجيا لشعبة العملي علوم، وكذلك علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية، حيث أكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه تضمن بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق عن باقي زملاءه من الطلاب.

الامتحانات سهله ومباشرة 

وأكد الطالب محمد حمدي ببنها أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة جاء سهلا ومباشرا، عدا 5 نقاط لقياس التميز، والامتحان في مجمله كان يناسب كل المستويات.

الامتحانات ترسم الفرحة 

وأوضحت رحمة أحمد طالبة بشعبة أدبي أن الامتحان جاء سهلا، ورسم الفرحة على وجوه الطلاب، وهو الأمر الذي تكرر مع طلاب العلمي علوم في امتحان الجيولوجيا الذي جاء سهلا ومباشرا، وأسئلته في متناول الجميع.

 

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم المرتبطة بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات جرت بهدوء بدون أي مشكلات تعكر الصفو وأشارت أنه يتم التعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة خلال أداء الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، 

 

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