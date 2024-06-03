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ارتياح بين الطلاب عقب امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في القليوبية

كتب:

حسن صالح
11:46 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية

لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين الطلاب في امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة القليوبية بسبب سهولة امتحان مادة القرآن الكريم التي أداها الطلاب اليوم الشعبة العلمية في لجان للمحافظة، معربين عن سعادتهم بسهوله الامتحان الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية 

أكد الطلاب أنّ امتحان القران ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في محافظة القليوبية جاء سهل ومناسب لكل المستويات عدا جزءين للطلاب المتميزين، حيث استطاعوا الإجابة فيه بشكل جيد ومطابق للنماذج المتوقعة والنماذج الرسمية التي استعانوا بها في أثناء مذاكرتهم قبل الامتحان.

ارتياح في امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالقليوبية يبلغ 4195 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 لجنة عامة، تضم 166 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة يؤدون الامتحانات في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة بجانب التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

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بقلم حسن صالح