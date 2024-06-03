القليوبية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بإجراءات احترازية وغرفة عمليات

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعاً، بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء عمرو دراز ممثلا عن مدير أمن القليوبية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، وذلك لمتابعة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ الاثنين المقبل 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو المقبل.

الإستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد الجيد لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال سرعة الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

التأكد من جاهزية لجان الثانوية العامة بالقليوبية

كما أكد «الهجان» أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لإستقبال امتحانات الثانوية العامة 2024 والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان.

وأضاف أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات، وتم توفير كل وسائل الإعاشة والإقامة بها، مضيفاً بأنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان .

وذكر المحافظ، أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب للإمتحانات مؤكدا على رئيس قطاع شركة توزيع كهرباء القناة للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي داخل لجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة وتم التأكيد على جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والتعليمية ورؤساء المدن والأحياء لتقديم كافة التسهيلات من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان للجميع من الطلبة والمراقببن داخل اللجان على مستوى المراكز والمدن والأحياء .