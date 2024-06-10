فرحة طلاب الثانوية في القليوبية بمستوى امتحاني التربية الدينية والوطنية (فيديو)

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم الاثنين، عن سعادتهم بعد أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية، في أولى أيام الامتحانات، مؤكدين أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

وأكدت الطالبة رحمة أحمد في لجنة بنها الثانوية بنات لـ«الوطن» في مدينة بنها، أن امتحان التربية الوطنية كان سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، كما أن امتحان الدين كان يوجد به بعض النقاط الصعبة تميز الطلاب المتفوقين ولكن الامتحان في مجمله مناسب لكل الطلاب والمستويات

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2024 ومستمرة حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق القليوبية، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ (48541)، ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة، منها لجنة للمكفوفين ولجنة لـ«Stem» في 12 إدارة تعليمية.