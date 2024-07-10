رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المركزي» يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه

كتب:

منة العشماوي
01:29 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، ويوم الإثنين 15 يوليو 2024 المقبلين.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم توزيع إجمالي قيمة أذون الخزانة الـ135 مليار جنيه  كالتالي:

الأحد 14-7-2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 40 مليار جنيه.

الإثنين 15-7-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.000%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 26.494%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة

يذكر أنَّ وزارة المالية تعمل على توكيل البنك المركزي المصري من أجل  طرح وإدارة أذون الخزانة  لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة على سبيل المثال الأجور.

اقرأ المزيد:

عضو جمعية الاقتصاد السياسي: يمكن للمستثمر الاقتراض بضمان أذون الخزانة

خبير مصرفي: أذون الخزانة تمنح المستثمر العوائد مقدما

رانيا يعقوب: أذون الخزانة أداة مهمة للاستثمار بفوائد في مدة قصيرة

خبير مصرفي: أذون الخزانة ليس لها منافس من أدوات الاستثمار على المدى القصير

خبيرة مصرفية: أذون الخزانة من أفضل الاستثمارات بعائد يصرف مقدما وآجال قصيرة

تداول السندات المصرية بعوائد مرتفعة.. وإقبال من الأجانب على أذون الخزانة
بقلم منة العشماوي