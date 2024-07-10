«المركزي» يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وعام، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024، ويوم الإثنين 15 يوليو 2024 المقبلين.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم توزيع إجمالي قيمة أذون الخزانة الـ135 مليار جنيه كالتالي:

الأحد 14-7-2024

- أذون خزانة آجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه.

- أذون خزانة آجل العام بقيمة 40 مليار جنيه.

الإثنين 15-7-2024

- أذون خزانة آجل 3 أشهر بقيمة 40 مليار جنيه.

- أذون خزانة مدة 9 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه.

العروض المقدمة والمقبولة

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة عائد يصل إلى 35.000%، ووافق المركزي المصري، على متوسط عائد يصل إلى 26.494%، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

تغطية أبواب الموازنة العامة للدولة

يذكر أنَّ وزارة المالية تعمل على توكيل البنك المركزي المصري من أجل طرح وإدارة أذون الخزانة لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة على سبيل المثال الأجور.