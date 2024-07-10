محافظ القاهرة: القيادة السياسية حريصة على تولي المرأة القيادة في مجالات مختلفة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن هذه الأيام تشهد العديد من الاحتفالات والمناسبات، وفي مقدمتها الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، وكذلك العيد القومي لمحافظة القاهرة، والذي يوافق ذكرى مرور1055 عاما على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، بالإضافة إلى الاحتفال برأس السنة الهجرية.

جاء ذلك خلال عقد محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة فى إطار الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والعيد القومي لمحافظة القاهرة بمركز معلومات شبكات محافظة القاهرة.

حركة بناء وتنمية

وأكد محافظ القاهرة أنه يأتي علينا الـ30 من يونيو لنتذكر ما قدمته هذه الثورة لأمتنا ولشعبنا العظيم من مرحلة جديدة من البناء والتعمير تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية، للقيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كل الأصعدة.

تعزيز الحقوق والحريات

وأشار إلى أهمية دور المرأة المصرية على مدى عدة عقود على المستوى الشعبي والسياسي لدعم الدولة والوطن، منوها باستمرار المجلس القومي للمرأة في نجاحاته لتعزيز الحقوق والحريات وتنمية وحماية المرأة المصرية ، بالإضافة إلى نشر الوعي وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز .

وأضاف محافظ القاهرة أن القيادة السياسية حرصت على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية ودورها في صنع حاضر ومستقبل مصر في الجمهورية الجديدة.