آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-7-2024، حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، إذ سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-7-2024 في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل الدولار في البنك المركزي المصري إلى 48.02 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 48.02 للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.