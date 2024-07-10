تفاصيل مسرحية الشهرة قبل عرضها في الدورة الثانية من مهرجان العلمين

عروض وفعاليات ومسرحيات تشهدها النسخة الثانية من مهرجان العلمين الذي ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، ويستمر لمدة 50 يومًا، ومن بين المسرحيات «الشهرة» وهي مسرحية غنائية رومانسية كوميدية، وتُعرض خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات المهرجان المقام في مدينة العلمين الجديدة.

قصة مسرحية الشهرة

تعتمد أحداث المسرحية على مجموعة من الشباب الموهوبين الذين قرروا التقديم في مسابقة بعد مشاهدتهم لإعلان جديد، وذلك بسبب تحقيق حلم النجومية، وتبدأ خطوات تقديمهم من خلال اختبارت القبول وتتم الفلترة واختيار المميز منهم.

ينتقل المتسابقون إلى مرحلة متقدمة أكثر من خلال تعارفهم مع هيئة تدريس الفنون، ولكن تلك الهيئة لديها أسلوبها صارم في المعاملة، مما يؤدي إلى استسلام البعض وخروجهم من المنافسة، ويصمد فقط كل من يسعى إلى حلمه ويصر على تحقيقه.

هدف العرض المسرحي

الهدف الأساسي من العرض المسرحي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، هو التمسك بالحلم، والتميز بين الخير والشر، وإبراز الصعوبات التي يتعرض لها الفنان من أجل الوصول إلى الشهرة.