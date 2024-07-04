محمد الباز: الإخوان يعيشون حالة من البؤس ولم يتجاوزوا ما حدث في 3 يوليو 2013

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإخوان ظلوا في رابعة 45 يومًا، ولو كان فيهم شخص واحد إيمانه حقيقي لنصرهم الله ولكنهم ليسوا على حق.

وأضاف الباز، خلال حلقة برنامج «الحياة اليوم»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الإعلام قبل ذلك تحدث عن دعوات الإخوان على مدار سنوات للتظاهر بعد 3 يوليو 2013، وعلى مدار سنوات وكل دعوة تحت مسمى مختلف من «انتفاضة الكرامة، ودعوة 11 /11» وغيرها، وكلها باءت بالفشل ما دعا للتراشق بين قاداتهم.

وأكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الإخوان يعيشون حالة من البؤس الشديد، بدليل أننا اليوم نناقش دعوة من دعواتهم الجديدة للتظاهر، فهؤلاء الناس لم يتجاوزوا ما حدث في 3 يوليو 2013.

وتابع، أن جماعة الإخوان ضلت الطريق وظلت متمسكة بهذا الضلال حتى الآن، مشيرًا إلى وجود تسجيلات مسربة لهم تصل لساعات يتحدثون فيها عن علاقتهم بأشخاص معينة ودعمهم من الخارج، لدرجة أن الشخص يشعر أنه أمام عنبر من مستشفى المجانين لناس تتحدث ولا يعلمون أن الزمن تجاوزهم.