تعرف على أهم المعلومات عن عيد الرسل الذي تحتفل به الكنيسة يوم الجمعة

تحتفل الكنيسة يوم الجمعة، بعيد الرسل، والذي دام 17 يوما على حسب التقويم القبطي وتتراوح مدة صوم الرسل من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة هو الصوم الوحيد بالكنيسة غير المحدد، حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي يرتبط بعيد القيامة، ويأتي بعد الخماسين المقدسة.

أبرز معلومات عن الاحتفال بعيد الرسل في الكنيسة

يُصلى لقان عيد الرسل بعد رفع بخور باكر فى مكان عمل اللقان (الخورس الثالث) وذلك بعد ارتداء ملابس الخدمة.

ويُصلى اللقان حسب الترتيب الذي أوضحه الأنبا بنيامين، عضو اللجنة الطقسية بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

يبدأ رئيس الكهنة أو الكاهن بقراءة النبوات قبطياً ثم تفسيرها عربياً وهى:

1- من صلاة حبقوق النبي

2- من أشعياء النبي

3- وأيضا من أشعياء النبي

4- وأيضا من أشعياء النبى

5- من باروخ النبى

6- من حزقيال النبى

7- وأيضا من حزقيال النبى

ترتيب صلاة اللقان

اللقان:

هو كلمة سريانية معناها الحوض وهو عبارة عن إناء من الرخام أو الحجر يوضع في الخورس الثالث بالكنيسة، ويصلى الكاهن على الماء الذى يملأ به هذا الإناء ليجعل منه قوة للشفاء والتقديس.

وتهدف الكنيسة من طقس اللقان أن تتذكر معمودية السيد المسيح، ثم يرفع الكاهن الصليب بالشموع ويصلى (افنوتى ناى نان...) ويجابون كيريا ليسون بالكبير 12 مرة ويرشم الكاهن الماء بالصليب 3 مرات ثم مرد الإنجيل (أي ناف ابنفما اثؤاب.. رأيت الروح القدس..)

ثم يقول الأواشي وهي تعني «صلاة» أو «طلبة» أو «ابتهال»، يصلى الكاهن السبع أواشى الكبار وهى:

1- أوشية المرضى

2- أوشية المسافرين

3- أوشية السماء

4- أوشية الراقدين

5- أوشية الصعائد

6- أوشية الملك

7- أوشية الموعوظين.

ثم يصلى الكاهن قطع يرد عليه الشعب فيها (يا رب ارحم) ثم يرفع الكاهن الصليب ثلاث شمعات والشعب يرفع صوته قائلين كيرليسون 100 مرة.

ثم يصلى الكاهن الثلاث أواشى الكبار وهى :

1- أوشية السلام

2- أوشية الآباء

3- أوشية الاجتماعات.

ثم يقولون قانون الإيمان

ثم يقول أكبر الكهنة القداس الخاص باللقان وهى مثل قطع (مستحق وعادل) بالقداس الباسيلى ولكن بكلمات مختلفة، وعندما يقول الشعب (الشاروبيم يسجدون لك) ويرشم الكاهن الماء بالصليب ثلاث رشوم.

ويقول قطع مباركاً للماء يرد عليه الشعب (أمين) ثم يرشم الكاهن الماء بالصليب ثلاث رشوم ويقول (أنت ألان أيضا يا سيدنا) أبانا الذى فى السموات، التحاليل والبركة (القداسات للقديسين..) يقول الشماس: خلصت حقاً ومع روحك يرشم الكاهن الماء بالصليب ثلاث رشوم وهو يقول (افلوجيتوس كيريوس..) يقول الشعب (واحد هو الأب القدوس.