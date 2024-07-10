عرض موسيقي للفنانة دنيا سمير غانم في مهرجان نبتة للأطفال بالعلمين

مجموعة متنوعة من الفعاليات ينتظرها الجمهور مع إنطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، وبجانب عدد كبير من الأحداث والفعاليات الرياضية والترفيهية والفنية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان نبتة لمحتوى الطفل الذي يترأسه الفنان أحمد أمين، ويتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات المختلفة المهتمة بالطفل جنبا إلى جنب مع الاهتمام بصناع محتوى الأطفال.

ومن أبرز الفعاليات والبرامج التي ينظمها مهرجان نبتة للأطفال برنامج «نبتة برينور» الذي يشجع العقول الشابة على استكشاف روحهم، إذ يجمع بين مهارات الأعمال العملية والتعبير الفني، ويعرض معرض الفن المصاحب مشاريعهم الإبداعية، بجانب ورش عمل السرد القصصي، وهي الجلسات التي صُممت من أجل تنشيط خيال الأطفال وتعزيز مهارات الاستماع والفهم من خلال قصص مشوقة وتمارين إبداعية.

تفاصيل فعاليات مهرجان نبتة للأطفال ضمن العلمين 2024

وتعتبر الفنانة دنيا سمير غانم من مفاجآت مهرجان العلمين، إذ تقدم عرضا مسرحيا وموسيقيا على هامش فعاليات المهرجان، يوم 15 أغسطس المقبل، وذلك بجانب العديد من الأنشطة الموجهة للعائلات لتسلية وتثقيف الحضور من جميع الأعمار من الألعاب التفاعلية والحرف اليدوية إلى الجلسات التعليمية والعروض الفنية، هناك فعاليات مليئة بالإثارة والمرح لكل أفراد العائلة للمشاركة والاستمتاع بها معا.