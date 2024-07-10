أسباب النوم المفرط خلال اليوم.. احذر قلة الحركة

يعاني العديد من الأشخاص من حول العالم من النوم المفرط، إذ يصعب عليهم أن يبقوا مستيقظين خلال ساعات النهار على الرغم من حصولهم على قسط كافٍ من النوم، وهو ما يسبب إرهاقا شديدا لهم، ويؤثر على أداء عملهم خلال اليوم، لذلك نستعرض في التقرير التالي أسباب تؤدي إلى النوم المفرط، وفقًا للدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي خلال حديثه لـ«الوطن».

فرط النوم

فرط النوم هو حالة جسدية وذهنية يتعرض لها الشخص تجعله يجد صعوبة في القدرة عبء الاستيقاظ خلال ساعات الصباح، حتى إن كان الشخص قد حصل على مدة كافية من النوم ليلًا، مما يجعل الشخص غير قادر على أداء مهامه اليومية بشكل جيد.

وتعتبر النساء أكثر عرضة لتلك الحالة من الرجال، ويصاب به حوالي 5% من سكان كوكبنا، ويمكن ملاحظته في سن المراهقة أو بداية مرحلة البلوغ

أسباب فرط النوم

تحدث فرويز عن العوامل المسببة لفرط النوم عن أنه يمكن للخلل في الغدة الدرقية أو انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم أن يكونا سببًا للنوم المفرط.

وأضاف الاستشاري النفسي أن بعض الأدوية التي تؤخذ عن طريق الخطأ أن تسبب ذلك، ويمكن أن يتعرض الشخص لعدوى أثناء سفره تؤدي إلى فرط النوم.

قلة الحركة

ذكر فرويز أن قلة الحركة خلال اليوم قد تسبب النوم المفرط للجسم، وهذا يرجع إلى عدة أسباب ومنها:

- قصور في الغدة الدرقية.

- خلل في وظائف الكبد.

- أدوية مضادات الذهان.

- أدوية المنومات.

- تعرض الشخص لحالة إكتئاب.

علاج النوم المفرط

بالرغم من أن الوقاية من فرط النوم أمر صعب، إذ أإه يعد من الأمراض المزمنة، إلا أنه يمكن معالجته من خلال بعض الأدوية، التي تختلف من حالة لأخرى ومن تشخيص لآخر، بحسب استشاري الطب النفسي.