قطع المياه في مناطق بكفر الشيخ وبني سويف.. اعرف التفاصيل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وضعف ضخ المياه، اليوم، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق كفر الشيخ وبني سويف للقيام بأعمال الصيانة

مدة انقطاع الخدمة ببني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج وتوابعها بمركز ناصر، اعتبارا من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة 4 مساءً.

القيام بأعمال الصيانة

وأوضحت الشركة في بيان، أن سبب الانقطاع نظرا لأعمال صيانة بخط 16 بوصة بلاستيك.

تدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب

وقالت الشركة إنها ستقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتساب 01211175827

سبب انقطاع المياه في قري كفرالشيخ

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، انقطاع وضعف ضخ المياه في عدد من القرى بنطاق المدينة اعتبارا من اليوم من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات مما يؤثر على مدينه قلين وقرى (الحرية- البكاتوش- نشرت- طويله نشرت- المنشيه الصغرى).

القيام بأعمال تطهير مياه بحر نشرت

وأرجعت الشركة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سبب الانقطاع يعود إلى توقف محطه مياه قلين ومحطه مياه صروه، للقيام بأعمال تطهير مياه بحر نشرت من قبل وزارة الري، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.