نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة يبحث حل أزمات قطاع الحرف اليدوية

استعرضت غرفة الحرف اليدوية التابعة لاتحاد الصناعات كافة المشكلات والمعوقات التي تقف أمام الصناعة خلال الفترة القليلة الماضية، خلال لقاء مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، حيث عرضت سبل تطوير القطاع وحل المشاكل في وفق رؤية وخطط موضوعية.

محاور دعم التمويل وتوفير حلول عاجلة للقطاع

قال حماد العادلي رئيس الغرفة، إن اللقاء جاء بمشاركة الغرفة في اجتماع اتحاد الصناعات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، استعرضت فيه الغرفة عدة محاور لدعم التمويل وتوفير حلول عاجلة للقطاع.

وأشار العادلي، إن القطاع الصناعي لدية تفاؤل كبير فيما يخص تولي الوزير ملف الصناعة لأسبقية النجاح داخل وزارة النقل، وهو ما يعزز حل مشاكل القطاع في أقرب وقت ممكن ووفق توجة الدولة.

وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة قد التقي باتحاد الصناعات المصري.