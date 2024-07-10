عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة لديها رؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين

أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لديها رؤية واضحة وشاملة لكافة الملفات التي تعني المواطن والدولة، وتسعى جاهدة على حل كافة المشكلات التي تواجه المجتمع في جميع الملفات المختلفة.

القدرة والكفاءة معايير اختيار الوزراء

وقال الرشيدي، في بيان له، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على اختيار أعضاء الحكومة الجديدة بناءً على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، فكانت الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة هي أهم معايير اختيار الوزراء الجدد من أجل مستقبل أفضل يحمل رؤية مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وقف تخفيف الأحمال

وأشار إلى أن من بين الثمار الأولى التي حصدها المواطن من الحكومة الجديدة، هي وقف عملية تخفيف الأحمال مؤقتا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة العمل على حل أزمة انقطاع الكهرباء وإنهاء تخفيف الأحمال للحد من الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد أن الحكومة الجديدة عازمة على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين ملفات الصحة والتعليم وتعزيز الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة والعمل على التعاون والاتحاد لمواجهتها والانتصار عليها، مثمناً برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان وتضمن حل مجموعة من المشكلات من بينها أزمة النقد الأجنبي، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمار وتعزيز مفهوم التحول الرقمي وحل مشكلة الطاقة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشاملة لكافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.