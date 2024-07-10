رئيس «الجيل»: بداية الحكومة الجديدة تُبشر بالخير وتعمل بجدية في تنفيذ خططها

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن بدايات الحكومة الجديدة تبشر بالخير لتميزها بالجدية والرغبة السريعة في إنجاز خططها الطموحة التي وضعتها في 300 صفحة وسلمتها إلى مجلس النواب، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن ملخصًا وافيًا عن محاور وخطوط هذه الخطط الرئيسية.

الشهابي : الخطة التنظيمية لعمل الحكومة الجديدة تتناول المحاور المختلفة

وأشار الشهابي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الخطة التنظيمية لعمل الحكومة الجديدة وتقسيمها إلى مجموعات وزارية تتناول المحاور المختلفة وتعقد اجتماعات أسبوعية بحضور جميع أعضائها من الوزراء والخبراء لمناقشة الملفات واتخاذ القرارات السريعة، تسهم في سرعة الإنجاز وحل المشاكل وإزالة العقبات، وأضاف أن هذا التنظيم جعل كل مجموعة وزارية بمثابة مجلس وزراء مصغر قادر على اتخاذ القرار وحل أي مشكلة تواجه أي وزارة من المجموعة الوزارية.

انتظام الحكومة بالعمل وفق نظام دقيق سيحقق دفعة قوية للعمل التنفيذي

وثمن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الاقتصادية، ومجموعة الطاقة، مشددا على أن انتظام الحكومة بالعمل وفق هذا النظام الدقيق سيحقق دفعة قوية للعمل التنفيذي على طريق إنجاز محاور الخطة المختلفة.

وأشاد بقرار الدكتور مدبولي بعقد اجتماع صحفي أسبوعيًا يستعرض فيه قرارات مجلس الوزراء على الرأي العام ويجيب على أسئلتهم وكل ما يثيره الرأي العام على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.