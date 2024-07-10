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امتحانات الثانوية العامة ترسم البسمة على وجوه الطلاب اليوم (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
05:37 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
الإعلامية منى عبدالغني

الإعلامية منى عبدالغني

أكدت الإعلامية منى عبدالغني، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم امتحانات مهمة، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في الجبر والهندسة الفراغية، والشعبة الأدبية في علم النفس والاجتماع.

امتحانات الثانوية العامة اليوم

وأوضحت «عبدالغني»، خلال تقديم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن الأسئلة كانت متدرجة من البسيط للمتوسط إلى  الصعب، وتفرز مستويات الطلاب، مشددة على أن الوزارة قاست نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسي، كما أن غرفة العمليات المركزية رصدت 5 حالات غش وتم التحفظ على الهواتف المحمولة والسماعات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المخالفين.

وتابعت: «الطلاب مبسوطين والفرحة باينة على وشهم.. سهولة الامتحانات رسمت الفرحة والبسمة على وجوه الطلاب».

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