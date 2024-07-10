«عضو التحالف الوطني»: تدريب حول إنتاج غذاء صحي آمن للسيدات ببني سويف

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تدريب حول كيفية إنتاج غذاء صحي آمن للسيدات في بني سويف وذلك في إطار سعيه لدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصحة العامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

تدريب التحالف الوطني لنساء بني سويف

وقال هاني غطاس، مشرف تنمية ريفية شاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية ببني سويف، أن ذلك التدريب بعد واحد من أهم الفعاليات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات الريفيات ويتم تنفيذه تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ويضم تدريب السيدات المزارعات من ثلاثة قرى في بني سويف.

وأضاف «غطاس» أن التدريب يستهدف تعريف السيدات المشاركات بكيفية إنتاج غذاء صحي آمن وفي نفس الوقت من خلال الموارد المتاحة وذلك من خلال متخصصين في هذا الشأن.

وقالت المهندسة ماجدة ماهر زكي، متخصصة في الإرشاد الزراعي ببني سويف، إن التدريب يشمل كيفية إنتاج وجبات صحية آمنة من المحاصيل الزراعية بحيث تكون مشروعات صغيرة تفيد السيدات الريفية وتزيد من دخلها وتفيد اسرتها في الوقت ذاته.

تدريب 20 سيدة في بني سويف

وتدربت 20 سيدة من نساء قرى بنى سويف على إنتاج غداء آمان وضم التدريب وقت نظري وقت عملي، بهدف رفع الوعي الاقتصادي والاجتماعي لهن وتغير الفكر التقليدي في تقيدم الغذاء للأطفال.