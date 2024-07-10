طبيب تجميل ينصح باستخدام واقي الشمس والخيار لعلاج الهالات السوداء

قال الفنان والطبيب المتخصص في مجال السمنة والتجميل، أحمد عبد الله، إنّ الوجه يتلف ويتأثر سلبًا من زيادة ونقصان الوزن، مشيرًا إلى أن ما يعرف بـ«اليويو دايت» هو الزيادة والإنقاص السريع في الوزن، وهو أكبر أسباب ترهلات الوجه والرقبة.

وأضاف «عبد الله» خلال لقائه مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»: «السيدات اللاتي يتعرضن للشمس عليهن وضع الصن بلوك على الوجه، بسبب حرارة الشمس، وهو مخصص للموجات فوق البنفسجية».

أسباب الهالات السوداء

وشدد «عبدالله» على أن السيدات يعتقدن أن «الهالات السوداء» عظيمة، ولها تأثير جيد في شكلهن، موضحًا أن أسباب الهالات السوداء جينية ووراثية إلى جانب بعض أنواع الحساسية، وقلة النوم التي تتسبب في انتفاخات أسفل العين، تؤدي لتكوين هالات سوداء.

وأشار إلى أنه يمكن الاعتماد على الخيار الأخضر ووضعه على الوجه للتخفيف من الهالات السوداء والتي تخفف من الانتفاخات، متابعًا: «يمكن وضع الخيار الأخضر في الثلاجة لمدة نص ساعة وبعد ذلك خروج الخيار ووضعها على العين لمدة 20 دقيقة وتكرار التجربة لمدة أسبوعين».