أحمد عبد الله: كنتُ أشاهد المسلسلات وأرى أنني أنتمي إلى الوسط الفني

قال الفنان أحمد عبد الله إنّ الفن به روح مختلفة عن الطب، تدفعه إلى حب لقب الفنان أكثر من الدكتور، مردفًا: «طول عمري أسمع كلمة دكتور، ولكن أحب أن ينادي عليّ الناس بكلمة فنان، لأنها عظيمة وتؤثر في وعي الجمهور».

منطقة أحمد عبد الله كانت مليئة بالأطباء

وأضاف «عبد الله»، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية جاسمين طه زكي، ونهى عبدالعزيز، المذاع على فضائية «DMC»، أنه ولد في محافظة المنوفية وسط عائلة بسيطة، ولكن المنطقة التي نشأ فيها كان كل الأبناء في كلية الطب، فكان أهله يرون أنه إذا لم يدخل الطب فهو في مشكلة.

التفكير ما بين الطب والتمثيل

وأشار إلى أن الطب كان حلم أبيه وأمه، وكان بالفطرة يجب أن يكون طبيبًا، ولكن عندما كان يشاهد الأفلام والمسلسلات كان يرى أنه ينتمي للتمثيل والوسط الفني، وشارك في مسرح المدرسة ولكن مسارح الأقاليم لم تكن بالنشاط والزخم الموجود في المسارح الأخرى.