الفنان أحمد عبدالله يشكر «المتحدة»: أعادت رونق المسلسلات التاريخية

توجه الفنان أحمد عبدالله بالشكر إلى الشركة المتحدة، وعلّق على مشاركته في المسلسل التاريخي «الحشاشين»، قائلا: «الشركة أخذت على عاتقها تنفيذ هذا المسلسل العظيم، وسط أجواء تشير إلى عزوف الناس عن مشاهدة المسلسلات التاريخية».

وأضاف، «هذه الأجواء جعلتنا قلقين، ولكن نسبة المشاهدات طمأنتنا بأن ذوق المشاهد لا يزال يفضل هذا النوع من الأعمال الدرامية، واشتراكي في مسلسل الحشاشين حدوتة تانية».

المواصفات الشكلية للفنان

وتابع «عبدالله»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، قائلا: «تعلمت من المخرج محمد سامي أن المواصفات الشكلية رقم واحد لتقمص الشخصية، بمعنى مينفعش أبص على نفسي في المراية ألاقي نفسي أحمد عبدالله وأنزل أصور، لو هاعمل دور سيحا في مسلسل حق عرب لازم أبقى سيحا، لازم شوية تغييرات واحنا بنشتغل الأول على المظهر الخارجي.. تلاقيني عملت شعري بشكل معين وعملت قطع في الحاجب وعملت اللبس سلاسل وخواتم تلفت النظر».

دور الفنان أحمد عبدالله في مسلسل حق عرب

وعن دوره في مسلسل «حق عرب» قال: «الإسكربت أكثر من رائع، وبالنسبة لدوري في المسلسل، ففيه تعبير بنقوله في التمثيل (بيمثل من بره)، بمعنى إن الممثل يجيد دوره لدرجة تجعل المتلقي أو المشاهد يستشعر ما يقدمه من عمل فني، وحرصت على تقمص الشخصية وتقديمها في أفضل أداء، والممثل لكي يتقمص الشخصية لابد من الاهتمام بالنواحي الشكلية».

وعن الفنان أحمد العوضي، أكد: «فنان قوي للغاية وطموح، وطوال الوقت يطور من أدواته وأدائه وعمله، وأجواء العمل سهلت عليَّا تقمص الدور».

وأوضح: «من أبرز مميزات العمل في مسلسل بيت الرفاعي هو عملي مع المخرج أحمد نادر جلال، بجانب عودتي لدور الشرير، وهو الدور الذي تميزت به الأعمال التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور».