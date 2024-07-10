5 برامج تدريبية لمبادرة «ابدأ» للشباب.. كيف تشترك بها؟

تهتم مبادرة «ابدأ» بتقديم برامج تدريبية مٌتميزة للشباب في مختلف المجالات، تهدف إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، لتعزيز فرص حصولهم على وظائف ملائمة وتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

نوضح لكم عبر السطور التالية أبرز البرامج التي قدمتها المبادرة للشباب، ومدى أهميتها لثقل مواهبهم، وتنمية مهاراتهم:

برامج «ابدأ حياة»

يهدف هذا البرنامج إلى تدريب الشباب على مجموعة من الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل، مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام، والألوميتال، والمهن الحرفية الأخرى، كما يتضمن البرنامج محاضرات توعوية وتثقيفية، وورش عمل رياضية وترفيهية.

برنامج «معدتك شركتك»

يختص برنامج معدتك شركتك بتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بشكل تقني متطور، عن طريق تدريبهم على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، كما يتضمن البرنامج تدريبًا تكميليًا في المجالات المالية والقانونية.

برامج تطوير المهارات الشخصية

تتنوع برامج تطوير المهارات الشخصية، بين عدة برامج أطلقتها مبادرة «ابدأ» من أهمها:

برامج ريادة الأعمال

تهدف هذه البرامج إلى غرس مهارات ريادة الأعمال في نفوس الشباب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة.

برامج تنمية المهارات الشخصية

تركز هذه البرامج على تنمية مهارات الشباب مثل: التواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

برامج تدريبية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات الشباب في استخدام الحاسوب والإنترنت، وبرامج تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

مميزات البرامج التدريبية لمبادرة «ابدأ»

من أهم ما يميز البرامج التدريبية التي تقدمها مبادرة «ابدأ» أنها:

تُقدم مجانًا، ولا يتطلب الاشتراك في هذه البرامج أي رسوم.

تُغطي مختلف المجالات، إذ توفر المبادرة برامج تدريبية في مجالات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشباب.

تُشرف عليها جهات متخصصة، فيتم تنفيذ البرامج من قبل جهات ذات خبرة واسعة في مجال التدريب.

تُساعد خريجي البرامج التدريبية في الحصول على فرص عمل مناسبة.

كيف يمكنك التقديم في برامج مبادرة ابدأ؟

ويمنك التقديم في البرامج المقدمة من مبادرة «ابدأ»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة من هنــــــــــــا، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بالمبادرة.