بعد تسبّبها في وفاة طفلين ببريطانيا.. ما هي عدوى الجيارديا؟

بعد وفاة طفلين، أحدهما في الخامسة من عمره والآخر في السادسة، واللذين كانا يدرسان في إحدى المدارس الابتدائية ببريطانيا، نتيجة انتشار عدوى الجيارديا، حذّرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، من خطورة هذه العدوى التي تسبب مرضًا معديًا ينتشر بسهولة.

عدوى الجياريا

يُشير اسم «عدوى الجيارديا» إلى العدوى المعوية التي تتسبب في تقلصات مؤلمة في المعدة، وانتفاخ، وغثيان، ونوبات من الإسهال المائي، فيما يعود سبب انتشار هذه العدوى إلى الطفيليات المجهرية، التي تنتشر بشكل شائع في مناطق تعاني من ضعف في البنية التحتية الصحية ومياه غير صالحة للشرب، وفقًا لموقع «مايو كلينك».

عادةً ما لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص المصابين بهذه العدوى، وقد تظهر هذه الأعراض بعد مرور ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وهي على النحو التالي:

الإسهال المائي.

الإرهاق.

التقلصات المؤلمة.

انتفاخ المعدة.

الغازات.

الغثيان.

فقدان الوزن.

وتشير التقارير الطبية إلى أنه على مرضى «عدوى الجيارديا» زيارة الطبيب في العديد من الحالات، خاصة إذ كان البراز لينًا وكنان المريض مصابًا ببعض التقلصات المؤلمة في المعدة، إلى جانب الشعور بانتفاخ البطن والدوخة المستمرة لأكثر من أسبوع، إلى جانب الإصابة بالجفاف.