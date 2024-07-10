3 أنواع من الفواكه ممنوع تناولها مساء.. تجعل جهازك الهضمي في خطر

تناول الفواكه من العناصر المهمة في النظام الغذائي اليومي؛ وذلك لما تحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن، ولكن توقيت تناولها يُعد الفيصل الحقيقي في حجم اقتناص فائدتها، حيث يمكن لتناولها في موعد خاطئ أن يتسبب في مشكلات صحية خطيرة للجهاز الهضمي بشكل خاص.

وقدم في هذا الإطار الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، التفاصيل حول أنواع من الفاكهة التي يمنع تناولها مساء؛ لتجنب المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الجسم.

فواكه ممنوعة في المساء

تبعًا لـ«ماهر» فإنه رغم فائدة الفاكهة التي لا حصر لها، إلا أنها تحمل في طياتها خطرا كبيرا، إذا ما تم تناولها بشكل خاطئ، ومن الفاكهة التي تضر بصحة الجهاز الهضمي وبالصحة عمومًا ما يلي:

التفاح

التفاح من الفواكه الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، بجانب كمية كبيرة من الأحماض الطبيعية مثل حمض «الماليك»، وتناوله مساء يزيد من درجة حموضة المعدة، وكذلك يعطل من حركة الأمعاء، ما يسبب إعاقة لعملية الهضم والشعور بالثقل وعدم الراحة عند الذهاب إلى النوم.

العنب

أشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن العنب يحتوي على نسبة عالية من السكر، تتسبب عند تناوله في المساء إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة إنتاج الأنسولين، ما قد يعرض الجسم للإصابة بمرض السكري، وأوضح «ماهر» أن أفضل وقت لتناول العنب تنتهي عند الساعة السابعة مساء، ولكن ما بعد ذلك الوقت يهدد صحة الفرد.

البرتقال

الفواكه الحامضية مثل البرتقال تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، ما يزيد من حموضة المعدة، ما يؤدي إلى قرحة في المعدة، اضطراب في عملية الهضم، وقد يصل الأمر للانتفاخ والغازات، والشعور بعدم الراحة أثناء النوم.

فواكه مسموح بتناولها في المساء

بيّن استشاري التغذية العلاجية بعض الفواكه التي لا يضر تناولها مسائًا الإنسان وهي كالتالي: