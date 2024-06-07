6 فواكه قليلة السكر وتحمي من الأمراض المزمنة.. هل تعرفها؟

الفواكه تحتوي على قيم غذائية عالية وتمد بها الجسم، ما يجعلها جزءًا أساسيًا ضمن نظام الغذائي اليومي، ولكن بعيدًا عن هذه الفوائد، فإن بعض الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر قد تؤثر سلبًا على صحة مرضى السكري والراغبين في إنقاص الوزن.

6 فواكه قليلة السكر وتحمي من الأمراض المزمنة

ولأن تناول الفواكه أمر مهم وضروري للجسم، فنستعرض في السطور التالية بعض الفواكه التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، ما يجعلها لا تؤثر بالسب على مرضى السكري والراغبين في إنقاص الوزن، كما أنها تحمي من الأمراض المزمنة، بحسب تقرير نشره موقع صحيفة «تليجراف» البريطانية، وهي:

1- الأفوكادو:

غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي تقلل الالتهابات وتزيد الكوليسترول الجيد، ويساعد على امتصاص الفيتامينات «A» و«D» و«E»، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من السكر، ما يجعله وجبة خفيفة ومفيدة في العشاء أو تسلية مفيدة بين الوجبات.

2- الليمون:

مصدر غني بفيتامين «C» الذي يعزز امتصاص الحديد ويقوي المناعة، كما أنه لا يحتوي على نسبة عالية من السكر، فيمكن تناوله دون خوف من زيادة الوزن.

3- توت العليق الأحمر:

غني بفيتامين «C» ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين وحمض الإيلاجيك، التي تساعد في منع الأمراض المزمنة.

4- توت العليق الأسود:

غني بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية التي تقلل تلف الخلايا، ويساعد في خفض الكوليسترول وتأخير الشيخوخة وتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية.

5- الجريب فروت:

غني بفيتامين «C» وفيتامين «أ» (بيتا كاروتين) المهم لصحة العين.

6- الفراولة:

غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.