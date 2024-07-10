وزير العمل: التقيت بالعامل صاحب فيديو مناشدة الرئيس وسألني: «أنت فعلا بتكلمني؟»

قال وزير العمل، محمد جبران، عن لقائه بمواطن ضمن العمالة غير المنتظمة، بسبب مقطع فيديو ناشد فيه الرئيس السيسي بالاهتمام بهذه الفئة من المجتمع: «عند سماع مقطع فيديو لعامل يناشد الرئيس السيسي، طلبت لقائه على الفور، فهؤلاء هم الأولى بالرعاية».

الاهتمام بالعمالة غير المنظمة

وتابع وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد الباز، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»: «قبل أن أتولى الحقيبة بيومين وجدت مقطع فيديو لعامل يناشد الرئيس السيسي بأنه ضمن العمالة غير المنتظمة ولا أحد يراهم وبدأ العامل خلال المقطع يتكلم بطبيعة الشعب المصري، وبالتالي بمجرد قدومي للوزارة طلبت أن أتعرف على الرجل صاحب مقطع الفيديو».

استجابة وزير العمل لمواطن ناشد الرئيس

وأشار إلى أنه: «بعد يومين تم التواصل مع هذا العامل، ولم يكن يصدق تواصلي معه، وبادر متعجبًا: أنت فعلاً بتكلمني؟!، لأنه مش مصدق، ورددت عليه: بكلمك بنفسي، وتوجيهات القيادة السياسية تشدد على ضرورة تلاحم المسؤولين في الحكومة الجديدة مع الشعب، وطلبت منه يحدد وقت يناسبه لألتقي به، وعندما جاء العامل لمكتبي، تحدث بكل تلقائية عن مشكلته».