إلهام شاهين: مهرجان العلمين تطور بشكل مذهل وأصبح على الخريطة الفنية العالمية

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها ببداية الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024، التي تتضمن العديد من الفعاليات والحفلات المميزة.

إلهام شاهين تشيد بمهرجان العلمين

أوضحت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدورة الثانية من مهرجان العلمين شهدت تطورا مذهلا، وهو ما يجعله على قائمة المهرجانات العالمية لأنه نجح في خطف الأنظار بقوة، مشيرة إلى أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص جزء من أرباح المهرجان لصالح أشقائنا في فلسطين أمر إنساني ومحترم يجب الإشادة به، مشددة على دعمها وإيمانها بمهرجان العلمين منذ دورته الأولى والمفاجآت التي يحرص على تقديمها بشكل مستمر.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

ويشهد مهرجان العلمين على مدار 50 يومًا حفلات وفعاليات يومية متميزة ما بين المسرح والغناء والطبخ والرياضة والطفل، إذ يتضمن المهرجان هذا العام لأول مرة 5 مهرجانات، ما بين 10 حفلات غنائية لأشهر نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، إلى جانب 35 فعالية ترفيهية فضلا عن 12 حدثا رياضيًا.