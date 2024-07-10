البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد الرسل ويكرم أوائل الإعدادية في الإسكندرية

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة «C.O.C» التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وصلى البابا رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية

وبعد صلوات العشية استمع قداسة البابا إلى فقرات التكريم من فيديو عن خدمة الأمانة العامة لمرحلة إعدادي بالإسكندرية وأجاب على عدة أسئلة من طلاب المرحلة الإعدادية، وكرّم بعدها 61 من أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

وهنأ البابا قبل بدء العظة، أبناء الكنيسة بقرب عيد الآباء الرسل وأيضًا بعيد نياحة البابا كيرلس عمود الدين الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، وقدم الشكر لمقدمي فقرات الحفل المتنوعة والتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية.

واستأنف قداسة البابا سلسلة «مؤهلات الخدمة»، حيث تناول ثالث مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو «مرجعية الكتاب».

وأوضح أن أهمية الكتاب المقدس في حياتنا في أنه يعطي الإنسان:

١- غذاء دائم.

٢- الاستنارة

٣- تعديل السلوك

وأوضح قداسة البابا 7 مراحل للتعود على مؤهل "مرجعية الكتاب" في حياتنا:

١- اقتناء الكتاب.

٢- محبة الكتاب.

٣- قراءة الكتاب.

٤- فهم الكتاب.

٥- حفظ الكتاب.

٦- التكلم بآيات الكتاب.

٧- الحياة بوصايا الكتاب.

ووضع البابا تواضروس خلال العظة نظامًا مرتبًا لقراءة الكتاب المقدس كالتالي:

١- في أيام الأصوام نقرأ من أسفار العهد القديم.

٢- في أيام الإفطار نقرأ من أسفار العهد الجديد.