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وزير الكهرباء: تركيب عدادات وقياسات في كل منطقة لمكافحة سرقة التيار

كتب:

رشا فؤاد
10:50 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
محمود عصمت

محمود عصمت

قال محمود عصمت، وزير الكهرباء، إنه لتحديد الفاقد والمسروق من الكهرباء يجري الاستعانة بالطاقة المولدة، التي ترصد الفقد الناتج عن عمليات النقل من خلال الشبكة ووصولاً إلى عمليات التوزيع.

تركيب عدادات وقياسات في كل منطقة

وأشار «عصمت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» إلى أنه جرى عقد اجتماع اليوم مع مسؤولي شركات التوزيع والاتفاق على بعض الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المستقبل من خلال تركيب عدادات وقياسات في كل منطقة لتحديد الأماكن التي تحدث فيها الفاقد بدقة.

تشديد العقوبات في التشريع الجديد

وأضاف أنه نتيجة لعمليات النقل الكهربائي يحدث فاقد فني بنسبة 7%، وتم إجراء صيانة ومعالجات كهربائية للتأكد من انخفاض هذه النسبة، مؤكدًا أنهم يعتمدون على التزام المشتركين في جزء التوزيع، وبالنسبة لغير الملتزمين، سيتم تشديد العقوبات في التشريع الجديد.

وأوضح وزير الكهرباء أن عمليات الإنارة والتشطيب ستكون ملموسة، بالإضافة إلى تحسين خدمة العملاء ومعالجة الشكاوى، مع التأكيد على عدم استمرار الفاقد.

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