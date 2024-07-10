وزير الكهرباء يتابع رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور: نعمل على تحسين الأداء

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية والفنية والصيانة بالشركات على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة.

برامج الصيانة المحددة

واستعرض عصمت الموقف الفعلي داخل كل شركة، بما في ذلك إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين في مراكز خدمة العملاء.

تلبية الاحتياجات من الكهرباء

وأكد على الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الجودة المقدمة لهم، لافتا إلى أن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهي واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهي مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين في شركات التوزيع.

استثمارالدولة في البنية التحتية

وأوضح دور شركات التوزيع المحوري وإلهام وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمارالدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.

ضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل

وشدد عصمت على مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من أجل القضاء على سرقات التيار.

أكد أنه سيتم عمل جولات تفقدية وزيارات مفاجئة للشركات وسيتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.