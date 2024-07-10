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متحف كفر الشيخ ينظم معرض «رحلة في مدح الرسول» احتفالا بالعام الهجري الجديد

كتب:

مصطفى عنز
10:45 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
المعرض المؤقت بمتحف كفر الشيخ

المعرض المؤقت بمتحف كفر الشيخ

افتتح الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، معرضاً مؤقتاً بعنوان «رحلة في مدح الرسول»،️ احتفالاً بالعام الهجري الجديد 1446، والذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل.

تنظيم معرض مؤقت احتفالاً بالعام الهجري الجديد

ويضم المعرض 35 قطعة أثرية تشمل مصحف شريف بخط الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي يرجع لعام 1341 هجرية، وعدد 29 جزء من القرآن الكريم مغلفة، وكتاب ولوحات في مدح ووصف الرسول الكريم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

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بقلم مصطفى عنز