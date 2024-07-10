متحدث «الوزراء»: لدينا شبكة وبنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ مصر تمتلك شبكة وبنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء، ولكن الأزمة الحالية نتيجة تزايد الاستهلاك والحاجة إلى توفير مزيد من الموارد المالية بالعملات الأجنبية التي تمكن من شراء الوقود اللازم لعمل شبكة الكهرباء وإدارة المحطات.

وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ جهوداً حكومية تبذل لرفع كفاءة المحطات وإدارتها نظراً للحاجه إلى ترشيد استخدام الوقود.

وأكد «الحمصاني»، أنَّ فواقد الطاقة نتيجة السرقات وخلافه أمر مؤثر، لكنه ليس السبب الرئيسي في أزمة الكهرباء، مشدداً على أهمية وقف السرقات التي تمثل عبئا على شبكة الكهرباء وضغطا متزايدا واستهلاكا دون تحصيل، «اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ مجموعة من الخطط والإجراءات في ضوء خطة وزارة الكهرباء لتطوير القطاع وترشيد ورفع كفاءة التشغيل من أجل تلبية احتياج المواطن».