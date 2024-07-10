إعصار «بيريل» يضرب تكساس الأمريكية.. وفيات وانقطاع الكهرباء وإغلاق مواقع النفط

ضرب إعصار بيريل عدة مناطق متفرقة في ولاية تكساس وهيوستن الأمريكية، مما أدى إلى وقوع أضرار ضخمة في المنشآت والخدمات العامة، وأسفر عن قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، ووقف إنتاج الطاقة، وانقطاع الكهرباء لعدة أيام، وسط مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.

إعصار بيريل

اجتاح إعصار بيريل ولاية تكساس مساء الاثنين الماضي، واستمر حتى صباح اليوم الأربعاء، وتسبب في مقتل 3 أشخاص وتوقف حركة المواصلات، وأغلقت الموانئ النفطية، وإلغاء حوالي 1300 رحلة جوية، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل والمرافق التجارية.

وقال مركز الأرصاد الوطني الأمريكي، إن الإعصار تحول إلى عاصفة مدارية عند وصوله إلى بلدة ماتاجوردا الساحلية في تكساس، قبل أن ينتقل إلى هيوستن، مُضيفًا أن بيريل أول إعصار يصل إلى الفئة الخامسة على مقياس الأعاصير في الموسم الحالي، نقلاً عن موقع «سكاي نيوز»

وقال جاك بيفين، كبير المتخصصين في مركز الأعاصير الوطني «بيريل يتجه نحو الداخل لكن هذه ليست نهاية القصة».

أثرا إعصار«بيريل»على إنتاج النفط بأمريكا

وخلف إعصار«بيريل» أضرار عدة منها قطاع الطاقة، إذ انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 2.7 مليون منزل، وأغلقت مواقع إنتاج وتكرير النفط في ولايات تكساس، وإيقاف لبعض موانئ تصدير النفط بخليج تكساس.

«بيريل» يجتاح المكسيك وجامياكا

وقبل أيام ضرب الإعصار جمهورية المكسيك وجامياكا وألحق بهما أضرارا كبيرة، تسبب في مقتل 7 أشخاص وأحدث أضرار جسيمة في جنوب شرق البحر الكاريبي، كما ضرب الإعصار ولاية كوينتانا رو في دولة المكسيك، وأحدث أضرار مادية وانقطاع الكهرباء.

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في وقت سابق، من الأعصار حيث وصفت أنه يسبب «قلقً شديدً» لأنه أول إعصار بتلك القوة خلال العام الجاري، وهو أمر غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام.